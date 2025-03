Bei Flucht vor Kontrolle beinahe Polizisten angefahren

Nr. 0661

Bei einer Verkehrskontrolle in Oberschöneweide gefährdete heute früh eine unbekannt gebliebene Person einen Polizisten. Einsatzkräfte führten gegen 3 Uhr in der Griechischen Allee eine Fahrzeugüberprüfung durch, als sich ein weiteres Auto mit lauten Motorengeräuschen näherte. Aus diesem Grund wollte ein Polizist das Fahrzeug anhalten und betrat, mit einer Warnweste bekleidet und einer Anhaltekelle in der Hand, die Fahrbahn. Die Person, die das Auto fuhr, verlangsamte zunächst die Geschwindigkeit, drückte jedoch plötzlich aufs Gas und fuhr frontal auf den Polizisten zu. Er musste sich mit einem Sprung zur Seite retten. Anschließend folgten die Einsatzkräfte der flüchtenden Person durch Oberschöneweide, wobei diese gegen mehrere Verkehrsregeln verstieß. Streckenweise fuhr sie ohne Licht, über eine rote Ampel und kam schließlich an der Einmündung Fritz-Kirsch-Zeile Ecke Wattstraße zum Stehen. Dann setzte sie ihre Flucht zu Fuß fort und entkam unerkannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Einsatzkräfte das Auto, die weiteren Ermittlungen dauern an.