Festnahmen nach mutmaßlichem Drogenhandel

Nr. 0660

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Kreuzberg mutmaßliche Drogenhändler fest. Gegen 16:15 Uhr beobachteten Fahnder und Fahnderinnen der Verkehrspolizei, wie ein Fahrer eines Mietfahrzeugs besetzt mit vier weiteren Insassen in der Charlottenstraße in zweiter Reihe parkte. Ein 28-Jähriger Mitfahrer stieg mit einer gefüllten Tüte aus und übergab diese an einen 22-Jährigen, der dem Fahrzeug entgegenlief. Der 28-Jährige stieg wieder in den Toyota und sie fuhren davon. Die Polizeikräfte begaben sich zu dem mutmaßlichen Käufer und wiesen sich als polizeiliche Einsatzkräfte aus. Daraufhin ließ der 22-Jährige die Tüte fallen und ergriff die Flucht. In der Tüte befanden sich über acht Kilogramm Ecstasytabletten. Die Polizeikräfte verfolgten den 22-Jährigen in Richtung Besselstraße, wo er auf einen geparkten Mercedes sprang, den er dabei beschädigte, weiter über einen Parkplatz bis zu einem dortigen Hinterhof. Dort nahmen ihn die Polizeikräfte fest. Der Mann leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und stieß einem Polizeibeamten seinen Ellenbogen gegen den Oberkörper. Der Polizist trat aufgrund seiner Verletzungen an Arm und Rumpf vom Dienst ab. Während der Verfolgung suchten bereits weitere Polizeikräfte nach dem Toyota und stoppten das Fahrzeug in der Markgrafenstraße. Hier sprangen zwei Insassen von der Rückbank fluchtartig aus dem Fahrzeug und rannten in Richtung Besselstraße. Die Polizeikräfte nahmen einen von ihnen fest. Die zweite Person konnte unerkannt flüchten. Die anderen drei Insassen, unter ihnen der 28-Jährige, blieben im Fahrzeug und wurden ebenfalls vorläufig festgenommen. Im Fahrzeug fanden die Polizeikräfte einen Koffer mit circa 17 Kilogramm Ecstasy und beschlagnahmten diesen. Der 28-jährige und ein 22-jähriger Insasse führten mehrere Handys und jeweils eine größere Summe Bargeld bei sich. Geld und Handys wurden durch die Einsatzkräfte beschlagnahmt. Die im Anschluss richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung des 28-Jährigen führte zum Auffinden weiterer Mobilfunktelefone und Bargeld. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten auch diese Beweismittel. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter von 22 bis 42 Jahre und der mutmaßliche 22-jährige Käufer kamen in Polizeigewahrsam und wurden dem zuständigen Kommissariat des Landeskriminalamts Berlin überstellt. Der 28-Jährige und der 22-Jährige, die sich die Tüte in der Charlottenstraße übergeben haben, werden heute noch einem Haftrichter vorgeführt.