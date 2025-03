Taxifahrer kommt von der Fahrbahn ab und verstirbt

Nr. 0659

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 65-jähriger Taxifahrer gegen 22:45 Uhr den Heilmannring von der Hofackerzeile in Richtung Letterhausweg befahren haben. Auf Höhe der Einmündung Halemweg kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in mehrere am Fahrbahnrand geparkte Autos. Fünf Fahrzeuge sowie eine Straßenlaterne wurden beschädigt. Der 65-Jährige verlor nach dem Unfall das Bewusstsein und verstarb, trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch am Unfallort. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) geführt.