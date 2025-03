Sicherheitsmitarbeiter angegriffen

Nr. 0658

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Angriff auf einen Sicherheitsmitarbeiter in Biesdorf. Bei der ersten Vernehmung gab der 31-Jährige an, gegen 0:30 Uhr drei unbekannte Personen wahrgenommen zu haben, die den Zaun einer Aufnahmeeinrichtung in der Dingolfinger Straße überklettern wollen. Als der Sicherheitsmitarbeiter sie ansprach, soll einer von ihnen mit Pfefferspray in seine Richtung gesprüht haben. Daraufhin seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Augenverletzungen des Sicherheitsmitarbeiters am Ort. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen.