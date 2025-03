Mann bei Diebstahl beobachtet – Festnahme

Nr. 0657

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Dieb in Charlottenburg fest. Zuvor hatten mehrere Zeugen beobachtet, wie sich der Tatverdächtige gegen 18:30 Uhr an einem in der Franklinstraße parkenden Auto zu schaffen machte. Auf sein Handeln angesprochen, ergriff der Mann die Flucht. Weil die Zeugen ihm folgten und die Polizei über seinen Standort informierten, konnte der 30-Jährige kurz darauf auf der Gotzkowskybrücke festgenommen werden. Anschließend kam er in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und ihm Blut abgenommen wurde. Danach wurde er für das nun ermittelnde Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert.