Versuchter Überfall auf eine Tankstelle - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Nr. 0656

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Tatverdächtigen. Er soll am 29. Februar 2024 gegen 20:30 Uhr versucht haben, die Tankstelle in der Fraunhoferstraße 33-36 in Charlottenburg zu überfallen. Dabei soll er einem Mitarbeiter der Tankstelle eine Pistole vorgehalten und ihn aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Der Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe und flüchtete sich ins Büro. Dann versuchte der Tatverdächtige, die Kasse selbst zu öffnen und sie zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Schließlich flüchtete er und griff sich auf dem Weg nach draußen noch eine Sektflasche aus dem Verkaufsregal.

circa 29 bis 35 Jahre alt

circa 180 bis 185 cm groß

sportliche Statur

helle Haut

sprach akzentfreies Deutsch

Wer erkennt den Gesuchten und kann Angaben zu seiner Person und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2, in der Perleberger Straße 61 a in 10559 Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-273110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir2K31@polizei.berlin.de, an die Internetwache oder an jede andere Polizeidienststelle.