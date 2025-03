Jugendlichen angefahren - Fahrerflucht

Nr. 0655

Gestern Nachmittag wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Neukölln verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Autos kurz nach 16 Uhr aus Richtung Hermannstraße kommend die Silbersteinstraße befahren haben. Zur selben Zeit überquerte ein 15-Jähriger einen Fußgängerüberweg in der Silbersteinstraße. Er soll von dem unbekannten Autofahrer angefahren worden sein und stürzte durch die Kollision zu Boden. Der Autofahrer entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein. Der Jugendliche begab sich zuerst nach Hause und ging dann mit seiner Mutter in ein Krankenhaus. Da er über Schmerzen klagte, eine Kopfplatzwunde davongetragen hatte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, verblieb er für eine stationäre Behandlung im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.