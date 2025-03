Nr. 0654

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 nahmen gestern Abend in Neukölln einen Mann fest, der eine verfassungsfeindliche Parole gerufen hatte. Den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben zufolge hielt sich der Mann gegen 18 Uhr in einem Café in der Emser Straße auf und soll dort mehrfach Streit verursacht und gepöbelt haben. Nachdem ihn ein Mitarbeiter des Cafés daraufhin nach draußen verwiesen habe, soll der 65-Jährige, augenscheinlich stark alkoholisiert und bereits auf dem Gehweg vor dem Café stehend, die Worte „Heil Hitler“ gerufen haben. Ein Atemalkoholtest scheiterte, weil der Mann aufgrund einer Erkrankung nicht ordnungsgemäß pusten konnte. Nach der Feststellung seiner Identität durfte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.