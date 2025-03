Zaun umgeworfen und Mann mit Eisenstange angegriffen

Nr. 0651

In Reinickendorf randalierte ein Mann gestern Mittag mit einer Metallstange und griff einen anderen Mann an. So soll er gegen 12 Uhr zunächst einen Bauzaun am Romanshorner Weg umgeworfen und hierdurch ein parkendes Fahrzeug beschädigt haben. Anschließend sei er mit einer Eisenstange zu einem weiteren geparkten Auto gegangen und habe dort mehrfach gegen die Beifahrertür geschlagen, wodurch die Scheibe sprang. Im Fahrzeug saß ein 35-Jähriger, der nunmehr ebenfalls vom 51-Jährigen attackiert worden sei und eine Verletzung am Arm davontrug. Danach ergriff der Angreifer die Flucht. Einsatzkräfte konnten ihn noch im Nahbereich festnehmen. Wegen seines fremdgefährdenden Verhaltens verbleibt er nun zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus. Der verletzte 35-Jährige wurde noch am Einsatzort von Rettungskräften behandelt. Ein Spezialkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die weiteren Ermittlungen.