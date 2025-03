Verkehrsunfall an Grundstücksausfahrt

Nr. 0650

Heute früh kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Motorrollerfahrer im Ortsteil Märkisches Viertel. Den bisherigen Angaben nach fuhr der 66-Jährige auf dem Dannenwalder Weg in Richtung Wilhelmsruher Damm, als der 27-Jährige gegen 5:30 Uhr mit seinem Auto ein dortiges Grundstück verließ. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige Verletzungen am rechten Arm und Bein erlitt. Zwei Polizeinachwuchskräfte, die auf dem Weg zur Polizeiakademie waren, übernahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte die Erste Hilfe. Der 27-Jährige klagte über Unwohlsein, musste jedoch zunächst nicht behandelt werden. Der Ältere wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernimmt die weiteren Ermittlungen.