Festnahme nach Taschendiebstahl

Nr. 0649

Zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Charlottenburg nach einem Taschendiebstahl fest. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen fuhren die beiden mutmaßlichen Diebe im Alter von 43 und 39 Jahren gegen 14:45 Uhr auf der Uhlandstraße und wurden auf einen 85-jährigen Mann auf dem Gehweg aufmerksam. Der 43-Jährige stieg aus dem Wagen und verwickelte den Senior in ein Gespräch. Nachdem sich der 85-Jährige aus der Situation lösen konnte, stellte er fest, dass Geld in seinem Portemonnaie fehlte. Der mutmaßliche Dieb stieg zu seinem Kompagnon in das Auto und sie fuhren über die Uhlandstraße in Richtung Kurfürstendamm. In der Meierottostraße nahmen die Beamten das mutmaßliche Diebesduo schließlich fest. Die Männer wurden einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt und sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden.