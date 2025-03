Vermisster Mann ist tot

Nr. 0663

Der Mann, der seit dem 6. März 2025 aus einer Wohngemeinschaft am Hafenplatz in Kreuzberg abgängig war, wurde heute Nachmittag tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

Erstmeldung Nr. 0647 vom 12. März 2025: Mann vermisst – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Der 32-Jährige wird seit Donnerstag, 6. März 2025 vermisst. Er verließ an diesem Tag gegen 8 Uhr die Wohngemeinschaft eines Pflegedienstes am Hafenplatz in Kreuzberg.