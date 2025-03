Mann mit Messerstich ins Krankenhaus gebracht

Nr. 0644

Ein zufällig vorbeifahrender Feuerwehrmann alarmierte gestern Nachmittag die Polizei, als er eine Schlägerei in Neukölln wahrnahm. Er beobachtete, wie kurz vor 17 Uhr auf der Sonnenallee mehrere Männer die Scheiben eines Autos einschlugen, einen Mann aus dem Wagen zerrten, ihn zu Boden prügelten und ihn mit Fußtritten traktierten. Außerdem wurde der 31-Jährige durch einen Messerstich am Rücken verletzt. Alarmierte Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht dem Vernehmen nach nicht. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen. Die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).