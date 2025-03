Radfahrerin nach Verkehrsunfall mit LKW verletzt

Nr. 0643

Gestern Morgen kam es in Britz zu einem Unfall zwischen einem LKW und einer Radfahrerin. Gegen 7:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer die Buschkrugallee in Richtung Rudower Straße. Als er in die Straße Grüner Weg nach rechts abbiegen wollte, übersah er offenbar eine 30-jährige Radfahrerin, die die Buschkrugallee in gleicher Richtung befuhr. Er fuhr die Radfahrerin an, die infolgedessen stürzte und sich eine Verletzung an einem Bein zuzog. Zur weiteren Behandlung wurde die Radfahrerin in ein Krankenhaus gebracht und verbleibt dort stationär. Das Fahrrad geriet dabei unter den vorderen Reifen der Beifahrerseite der Sattelzugmaschine und wurde nahezu vollständig zerstört. Für die Unfallaufnahme war die Straße Grüner Weg von der Rudower Straße bis zum Grünlingweg in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr gesperrt. Auch die Buschkrugallee war in dieser Zeit zwischen der Parchimer Allee und der Straße Grüner Weg gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.