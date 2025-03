Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nr. 0642

Weil sie mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn unterwegs waren, wurden Zivilkräfte der Autobahnpolizei in der Nacht auf zwei junge Autofahrer in Schöneberg aufmerksam. Als die Heranwachsenden die BAB 100 an der Anschlussstelle Innsbrucker Platz verließen, folgten ihnen die beiden Kollegen. Sich zunächst an die Geschwindigkeitsbeschränkung haltend, bogen der Kia- und der Renaultfahrer von der Hauptstraße in die Martin-Luther-Straße ab. Nachdem die Ampel, an welcher die Belziger Straße abgeht, jedoch auf Grün schaltete, beschleunigten beide die von ihnen gelenkten Autos auf über 90 km/h. Im weiteren Verlauf reagierten beide nicht auf die für sie rot abstrahlenden Ampeln, wechselten mehrfach die Fahrstreifen und fuhren auf dem Bussonderfahrstreifen. Dann bogen sie in die Winterfeldstraße ab. In dieser wurden die beiden Fahrzeuge angehalten und die Fahrer kontrolliert. Nachdem ihnen der Tatvorwurf eröffnet und sie rechtlich belehrt wurden, erfolgte die Beschlagnahme der Führerscheine der jeweils 19-Jährigen. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide ihren Weg zu Fuß fortsetzen, die weiteren Ermittlungen dauern an.