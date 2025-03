Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Nr. 0641

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag in Grünau ereignete, erlitt der Fahrer eines Motorrads schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 20-Jährige gegen 16:30 Uhr das Adlergestell in Richtung Am Seegraben, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er erst gegen den Bordstein und dann gegen die Leitplanke. In der Folge überschlug sich das Motorrad mehrmals und der junge Mann wurde vom Zweirad geschleudert. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde in Richtung Grünau abgeleitet. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die noch andauernden Ermittlungen übernommen.