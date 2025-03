Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nr. 0640

Gestern Nachmittag ist ein Mann infolge eines Verkehrsunfalls in Weißensee verstorben. Gegen 15:30 Uhr soll ein Motorradfahrer auf der Berliner Allee in Fahrtrichtung Indira-Ghandi-Straße unterwegs gewesen sein. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 49-Jährige mit seinem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei soll er die Bordsteinkante überfahren haben und gegen eine Hauswand geprallt sein. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 49-Jährige noch an der Unfallstelle. Das Verkehrsunfallkommando der Polizeidirektion 1 (Nord) erschien für die Sofortbearbeitung am Unfallort. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).