Rennen endet zwischen Tram und Baum

Nr. 0638

Gestern Vormittag verfolgte ein 29-jähriger Autofahrer in Friedrichshain einen anderen Autofahrer und verursachte schließlich selbst einen Unfall. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 29-Jährige gegen 10:45 Uhr mit seinem Peugeot auf der linken Spur der Landsberger Allee in Richtung Platz der Vereinten Nationen am dortigen Krankenhaus vorbeifuhr. Dort verließ zeitgleich ein Rettungswagen das Krankenhausgelände, was den neben dem Peugeot befindlichen Fahrer eines VW in der rechten Spur dazu veranlasste, Platz zu machen. Augenscheinlich habe dies den 29-Jährigen so sehr gestört, dass er im Anschluss unter Missachtung diverser Verkehrsregeln den VW-Fahrer bis zum Platz der Vereinten Nationen mit überhöhten Geschwindigkeiten verfolgte. Dort habe der Peugeot-Fahrer schlussendlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, eine Straßenlaterne gestreift, alle drei Fahrstreifen überquert und sei schließlich, eingeklemmt zwischen einer Tram und einem Baum, zum Stehen gekommen. Bis zum Eintreffen der Polizeikräfte verharrte der 29-Jährige im Beisein der Besatzung eines Rettungswagens, der VW-Fahrer entfernte sich unerkannt. Der Tramfahrer, welcher den Verkehrsunfall zunächst nicht bemerkt hatte, konnte an der Station Mollstraße/Otto-Braun-Straße angehalten werden. Der 29-Jährige muss sich nun wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Ermittlungen dauern an.