Seniorin nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0637

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Halensee alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 82-jährige Fußgängerin gegen 16:40 Uhr die Fahrbahn des Kurfürstendamms betreten haben und an den verkehrsbedingt haltenden Fahrzeugen vorbeigelaufen sein. Auf dem Sonderfahrstreifen soll die Frau gegen die hintere, linke Seite eines dort fahrenden Linienbusses gestoßen und in der Folge gestürzt sein. Sie erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes sowie einen Bruch des Fußgelenks und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.