Fahrertür geöffnet - Unfall

Nr. 0365

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Vormittag in Marienfelde. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 84-jähriger Radfahrer die Hranitzkystraße in Richtung Friedrichrodaer Straße befuhr, als ein 31-Jähriger ein am Fahrbahnrand geparktes Auto verlassen wollte. Als er die Autotür öffnete, fuhr der 84-Jährige dagegen. Der Fahrradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt.