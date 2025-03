Im Porsche durch die City West

Mitte/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 0364

Gestern Nachmittag fuhr ein Mann in Charlottenburg ein verbotenes Rennen mit einem zuvor mutmaßlich gestohlenen Porsche. Polizeikräfte des Polizeiabschnitts 56 wurden gegen 17:35 Uhr in die Schwartzkopffstraße alarmiert. Ein 33-Jähriger gab an, sich dort mit einem 27-Jährigen zur Rückgabe des zuvor vermieteten Porsche getroffen zu haben. Der 27-Jährige habe den Autoschlüssel dann unvermittelt wieder an sich genommen und sei mit dem Wagen losgefahren. Außerdem habe der ebenfalls 27 Jahre alte Begleiter des Mannes den 33-Jährigen bedroht. Der mutmaßliche Dieb flüchtete mit dem Wagen in Richtung Siegessäule. Einsatzkräfte folgten ihm und erreichten den Flüchtenden in der Tiergartenstraße. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h viel zu schnell unterwegs war. Der Tatverdächtige fuhr weiter in Richtung Zoologischer Garten, bog dabei mit quietschenden Reifen ab, ignorierte mehrere rot abstrahlende Ampeln und fuhr auch über Gehwege, sodass Fußgänger beiseite springen mussten. Aufgrund seiner Überholmanöver mussten andere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen. Nachdem die Einsatzkräfte den Flüchtenden kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, konnten sie ihn an der Kreuzung Hardenbergstraße/Budapester Straße wieder ausfindig machen und anhalten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des beschlagnahmten Porsche fanden die Einsatzkräfte eine scharfe Schusswaffe und einen Teleskopschlagstock, beides konnte dem 27-Jährigen Fahrer zugeordnet werden. Der Fahrer und sein gleichaltriger Begleiter mussten sich im Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durften die beiden zunächst ihrer Wege gehen. Der Fahrer 27-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kfz-Rennens und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Seinem Begleiter wird Bedrohung vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).