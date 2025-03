Auf die Straße gerannt - Verkehrsunfall

Nr. 0631

Gestern Nachmittag wurden ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer bei einem Unfall in Kreuzberg verletzt. So soll der 14-jährige Fußgänger gegen 16:30 Uhr an der Kreuzung Gneisenaustraße/Schleiermacherstraße die Mittelinsel in Richtung Baerwaldstraße überquert haben. Dabei sei er zwischen Glascontainern auf die Straße gelaufen. Zeitgleich querte der 43-jährige Fahrradfahrer die Gneisenaustraße in Höhe der dortigen Mittelinsel, wo es dann zum Zusammenstoß kam. Dadurch stürzten beide. Beide wurden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Während der Radfahrer ambulant behandelt wurde, musste der Fußgänger zunächst zur Behandlung stationär aufgenommen werden. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) führt die weiteren Ermittlungen.