Kind läuft auf die Straße und wird angefahren

Nr. 0630

In Neukölln lief gestern Nachmittag ein Kind auf die Straße und wurde angefahren. Laut Zeugenaussagen sei der 13-Jährige im Spiel mit einer 14-Jährigen gegen 16:30 Uhr plötzlich zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn der Hannemannstraße gelaufen. Dort war zum gleichen Zeitpunkt ein 28-Jähriger mit einem Sprinter unterwegs und fuhr das Kind an. Es erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).