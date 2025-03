Auto landet auf dem Dach

Nr. 0629

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lichterfelde, bei dem sich ein Auto überschlug. Gemäß Zeugenangaben befuhr der Fahrer des VW, ein 75-jähriger Mann, kurz vor 19 Uhr den Nieritzweg in Richtung Sachtlebenstraße, als er mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos zusammenstieß. In Folge der Kollision wurde der Wagen des Seniors ausgehebelt und rutschte auf dem Dach liegend in ein weiteres, auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparktes Fahrzeug. Zum Unfallort alarmierte Rettungskräfte befreiten den 75-Jährigen aus seinem Auto und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. In diesem verblieb der Mann stationär. Die weiteren Ermittlungen – insbesondere zur Ursache des Unfalls – werden nun von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.