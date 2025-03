Verdacht der Brandstiftung

Nr. 0628

Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat in der vergangenen Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Friedrichsfelde übernommen. Dem vorangegangen war die Meldung zweier Zeugen, die gegen 0:30 Uhr einen brennenden Ford auf einem an der Straße Am Tierpark gelegenen Parkplatz entdeckt hatten. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, durch dessen Hitzeeinwirkung zwei weitere Fahrzeuge stark beschädigt worden waren. Verletzt wurde niemand.