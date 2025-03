10-jähriger Junge vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0625

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach dem 10-jährigen Daniel BOIAN. Der Junge verließ gestern Mittag gegen 14 Uhr die nach Schulende die Grundschule in der Kastanienallee in Berlin-Hellersdorf und ist bisher nicht in seine elterliche Wohnung zurückgekehrt, die nur 10 Gehminuten von der Grundschule entfernt ist.

wirkt wie neun bis zehn Jahre alt

circa 145 cm groß

schlanke Statur

kurzes, dunkles Haar bis zu den Ohren

trägt eine blaue Jogginghose und schwarze Sportschuhe der Marke „adidas“ mit grünen Streifen an den Seiten

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Jungen gestern nach 14 Uhr gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912400 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an den Kriminaldauerdienst der Direktion 3 (Ost) in der Poelchaustraße 1 in Berlin-Marzahn unter der Rufnummer (030) 4664-371100 oder per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.