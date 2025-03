Homophober Angriff

Nr. 0622

In der vergangenen Nacht wurde in Neukölln die Polizei wegen einer Körperverletzung in ein Lokal gerufen. Kurz vor 3 Uhr soll in der Sonnenallee ein Unbekannter einen 36-jährigen Mann angesprochen und gefragt haben, ob dieser schwul sei und machte dann eine homophobe Äußerung. Als er die Frage verneinte, soll sich der Mann zunächst von dem 36-Jährigen abgewandt und ihn dann plötzlich mit einem Reizgasspray angegriffen haben. Der bislang unbekannte Tatverdächtige habe dabei auch eine danebensitzende 74-Jährige mit dem Reizgas verletzt und dem Mann ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte sei in Richtung Schönstedtstraße geflüchtet. Beide verletzten Personen lehnten eine medizinische Versorgung ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).