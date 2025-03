Taschendieb festgenommen

Nr. 0621

Polizeikräfte nahmen gestern Abend einen wiedererkannten Taschendieb in Kreuzberg fest. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein Zeuge den 35-Jährigen bereits gegen 18:30 Uhr dabei beobachtet, wie dieser einer unbekannt gebliebenen Frau Gegenstände am U-Bahnhof Kottbusser Tor entwendete. Als der Zeuge die Polizei zum Ort des Geschehens alarmierte, war der Unbekannte jedoch geflüchtet. Gegen 19:50 Uhr fiel der Tatverdächtige dem Zeugen erneut am Kottbusser Tor auf. Er alarmierte die Polizei erneut, die den Mann festnahm. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mehrere Mobiltelefone, die dem Mann augenscheinlich nicht gehörten. Er befindet sich nun in einem Polizeigewahrsam, wo aktuell eine Richtervorführung zum Erlass eines Haftbefehls durch das bearbeitende Kommissariat des Landeskriminalamts Berlin geprüft wird.