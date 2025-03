Verkehrsunfall – zwei Personen verletzt

Nr. 0619

Gestern Abend kam es in Pankow zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 18 Uhr fuhr ein Kradfahrer auf der Berliner Straße in Richtung Breite Straße und wurde von einem von der Binzstraße kommenden Ford übersehen. Der 33-jährige Kradfahrer kollidierte mit dem Fahrzeug. Die 45-jährige Autofahrerin erlitt leichte Kopfverletzungen und lehnte eine medizinische Behandlung ab. Der 33-jährige Mann wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Verletzungen an der Halswirbelsäule und am rechten Unterarm. Es besteht keine Lebensgefahr. Im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 23 Uhr wurde die Berliner Straße in Richtung Breite Straße zwischen der Maximilianstraße und Binzstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).