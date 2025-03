Diebstahl im Krankenhaus

Nr. 0613

Ein mutmaßlicher Dieb wurde gestern Nachmittag in Tiergarten festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen besuchte der 28-Jährige gegen 10 Uhr einen Freund in einem Krankenhaus in der Lützowstraße. Etwas später bemerkte ein ebenfalls 28 Jahre alter Mitpatient des Besuchten, dass sein Portemonnaie mit Bargeld, Schlüssel und Handy fehlten. Das Klinikpersonal alarmierte die Polizei, der Bestohlene erstattete Anzeige. Gegen 15:15 Uhr tauchte der Besucher erneut in der Klinik auf. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen ihn am Ort fest und fanden bei ihm die Schlüssel des Patienten. Diese und das im Laufe der weiteren Ermittlungen sichergestellte Handy des 28-Jährigen konnten dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Das Geld habe er allerdings bereits ausgegeben, gab der mutmaßliche Dieb zu. Er kam in ein Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 28.