Junger Mann vermisst

0614

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Der 18-jährige Simon Jakob KOLBE aus Weißensee wird seit dem 9. März 2025, circa 14.30 Uhr, vermisst. Er fuhr an diesem Tag in Begleitung seiner Mutter mit der S-Bahn zum Treptower Park. Dort haben sich die beiden aus den Augen verloren. Herr KOLBE leidet an einem frühkindlichen Autismus, er ist dadurch orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Er kann sich nicht verständigen, in Stresssituationen knirscht er mit den Zähnen und beißt sich auf Hände und Finger. Herr KOLBE hat weder Ausweisdokumente noch ein Handy bei sich, seine Jacke ist jedoch mit seinem Namen gekennzeichnet.

circa 180 bis 185 cm groß

schlanke Statur

mittellanges welliges Haar, blond gesträhnt

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Steppjacke, einen grauen Pullover, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Wer hat den Vermissten seit dem 9. März 2025, 14.30 Uhr, gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) in der Straße Am Nordgraben 7 in Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664-173400 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der 4664-171100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) sowie per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.