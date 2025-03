Nach Wohnungseinbruch festgenommen

Nr. 0612

Gestern Abend nahm die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher in Lichtenrade fest. Gegen 19:10 Uhr wurde der Sohn der Eigentümerin eines Einfamilienhauses am Töpchiner Weg über Überwachungskameras auf einen Mann aufmerksam, der sich unberechtigt durch das Haus bewegte. Daraufhin alarmierte der 26-Jährige die Polizei. Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 47 trafen den Tatverdächtigen in der Nähe des Einsatzortes auf dem Gehweg an. Als der 46-Jährige plötzlich losrannte, brachte ihn ein Zivilfahnder während der Verfolgung unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt zum Stehen und nahm ihn fest. In der mitgeführten Sporttasche des Festgenommenen befanden sich ein Brecheisen und ein Schraubendreher. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem Handschuhe, eine Taschenlampe sowie ein Funkgerät und beschlagnahmten alles. Weitere Kräfte des Funkwageneinsatzdienstes stellten bei der Begehung des Einfamilienhauses Einbruchsspuren fest und übergaben den Tatort zur Spurensicherung der örtlich zuständigen Kriminalpolizei. Der mutmaßliche Einbrecher machte keine Beute. Er kam in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurde. Dieses übernahm die weiteren Ermittlungen. Der 46-Jährige soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsgericht zur Prüfung des Erlasses eines Haftbefehls vorgeführt werden.