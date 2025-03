Drei Erwachsene und ein Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0609

In Alt-Hohenschönhausen kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 29-jähriger Autofahrer, der in Richtung Falkenberger Chaussee unterwegs war, geriet gegen 16:15 Uhr auf dem Malchower Weg in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen einer 70-jährigen Fahrerin zusammen. Die Frau erlitt Hautabschürfungen und verspürte heftige Schmerzen im Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde, ebenso ihre 50-jährige Mitfahrerin und ein achtjähriges Kind, das sich ebenfalls im Wagen der 70-Jährigen befand. Auch der 29-Jährige wurde verletzt, bei ihm war nur eine ambulante Behandlung erforderlich. Der Malchower Damm musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, davon war auch die BVG-Buslinie 256 betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).