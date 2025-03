Mann bei Raubüberfall verletzt

Nr. 0605

Heute früh alarmierte ein Zeuge die Polizei, als er bemerkte, wie in Tiergarten ein Mann angegriffen wurde. Als die Einsatzkräfte gegen 3 Uhr am Ort eintrafen, gab der 27-Jährige Angegriffene an, an der Kurfürstenstraße Ecke Kielganstraße auf einen Bekannten gewartet zu haben, als unvermittelt ein Pkw vor ihm gehalten habe und vier Männer aus diesem ausgestiegen seien. Sie sollen ihm ein Messer vorgehalten und ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert haben. Während sie ihn zu Boden prügelten, sollen die Männer das Portemonnaie des 27-Jährigen mit Bargeld entwendet haben. Anschließend sollen die Angreifer versucht haben, den 27-Jährigen in das Auto zu zerren und damit die Kielganstraße entlangzufahren. Das misslang offenbar, allerdings wurde der 27-Jährige einige Meter mitgeschleift. Schließlich sollen die Tatverdächtigen von ihm abgelassen, den Wagen gewendet und über die Kurfürstenstraße in Richtung Genthiner Straße geflüchtet sein. Der 27-Jährige trug Verletzungen am Kopf, an einem Arm und einem Bein davon. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4 (West).