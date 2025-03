Frau greift jungen Mann an und beleidigt ihn

Nr. 0603

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen einer randalierenden Frau nach Alt-Hohenschönhausen gerufen. Ein 18-Jähriger, der gegen 15:50 Uhr mit seinem Fahrrad in einer Grünanlage an der Genslerstraße unterwegs war, gab an, eine noch am Ort befindliche 43-jährige Frau habe ihn unvermittelt gestoppt, festgehalten und fremdenfeindlich beleidigt. Beim Festhalten habe sie ihn zudem gekratzt. Eine Zeugin bestätigte die Aussagen des jungen Mannes. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei der Tatverdächtigen einen Wert von etwa 3,3 Promille. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung übernimmt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.