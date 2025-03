Festnahmen nach versuchtem Diebstahl

Nr. 0598

Ein Zeuge überraschte in der vergangenen Nacht in Moabit zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat. Gegen 1:50 Uhr rief er die Polizei in die Krefelder Straße, nachdem er ein lautes Geräusch vernommen und einen auffälligen Mann vor seinem Balkon wahrgenommen hatte. Als dieser den Zeugen bemerkte, soll er einen mutmaßlichen Komplizen gewarnt haben, der daraufhin mit Werkzeug in der Hand zwischen geparkten Autos aufgetaucht sein soll. Das Duo flüchtete zunächst. Die inzwischen am Ort eingetroffenen Einsatzkräfte konnten die beiden 22 und 28 Jahre alten Männer jedoch in der Nähe ausfindig machen und festnehmen. In der Nähe stellten sie Werkzeug und weitere Gegenstände, mutmaßliche Tatmittel, sicher. An dem Wagen, an dem sich das Duo offenbar zuvor zu schaffen gemacht hatte, konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen kamen in ein Polizeigewahrsam. Sie werden nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Erlass von Haftbefehlen prüft.