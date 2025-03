Festnahme nach Raubserie

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0597

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) und der Staatsanwaltschaft Berlin wurde gestern Nachmittag in Marzahn ein Haftbefehl gegen einen 33 Jahre alten Mann vollstreckt. Zivile Einsatzkräfte der Brennpunktinspektion nahmen den Mann gegen 17:20 Uhr auf der Marzahner Promenade fest. Der 33-Jährige steht in Verdacht, berlinweit 23 schwere Raubtaten, zum Teil unter Einsatz von Waffen, begangen zu haben. Die Einsatzkräfte brachten den Beschuldigten in ein Polizeigewahrsam. Er wird heute einem Richter zur Verkündung des bereits gegen ihn vorliegenden Haftbefehls vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.