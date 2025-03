Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0590

Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg zog sich eine Radfahrerin gestern Nachmittag erhebliche Verletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen überfuhr die 47-Jährige gegen 17:30 Uhr bei Rot einen Fußgängerüberweg an der Straße des 17. Juni in Richtung S-Bahnhof Tiergarten. Gleichzeitig bog eine 32 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Bachstraße kommend nach links in die Straße des 17. Juni ein. Es kam zum Zusammenstoß; dabei erlitt die Radfahrerin innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).