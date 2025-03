Bei Rot gefahren und Verkehrsunfall verursacht

Nr. 0589

Ein 29-jähriger Motorradfahrer hat gestern Nachmittag in Charlottenburg einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 81-jähriger Fußgänger und eine 30-jährige Autofahrerin verletzt wurden. Nach bisherigem Erkenntnisstand und Zeugenaussagen war der Motorradfahrer mit einer Harley-Davidson gegen 15 Uhr auf dem Kurfürstendamm in Richtung Leibnizstraße unterwegs. Er nutzte dabei verkehrswidrig den Busstreifen und missachtete die rote Ampel an der Kreuzung zur Schlüterstraße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Smart einer 30-Jährigen, die den Kurfürstendamm in Richtung Knesebeckstraße befuhr und nach links in die Schlüterstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer auf den Gehweg geschleudert und riss dabei den 81-jährigen Senior zu Boden. Das Motorrad wurde ebenfalls mehrere Meter auf den Gehweg geschleudert und beschädigte eine Reklamebox. Der 29-Jährige brach sich einen Fuß und ein Bein und zog sich diverse Schürfwunden zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus. Die 30-jährige Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens und klagte über Schmerzen im Nacken und in der Schulter. Sie wurde von den Rettungskräften in einem Rettungswagen ambulant behandelt. Der 81-Jährige erlitt mehrere Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen. Auch ihn versorgten die Rettungskräfte ambulant vor Ort. Der Smart und die Harley-Davidson waren nach dem Unfall nicht mehr verkehrstüchtig. Für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten wurden in der Zeit von 15:10 Uhr bis 16:35 Uhr Straßensperrungen vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.