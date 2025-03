Festnahme nach räuberischem Diebstahl an Tankstelle

Nr. 0588

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines räuberischen Diebstahls nach Wilmersdorf alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 42-jähriger Mann gegen 17:30 Uhr seinen Wagen an einer Tankstelle in der Blissestraße getankt haben. Ein unbekannter Tatverdächtiger habe in der Zeit als der 42-Jährige gezahlt habe die Beifahrertür geöffnet und seine Umhängetasche entnommen, in welcher der Mann eine größere Summe Bargeld hatte. Der 42-Jährige verfolgte den Tatverdächtigen, der in Richtung Am Volkspark lief. An einem Hauseingang habe der Unbekannte ein Reizstoffgerät herausgeholt und seinen Verfolger damit attackiert, bevor er weiter flüchtete. Die hinzualarmierten Kräfte konnten den 20-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich festnehmen. Bei ihm konnte das Bargeld des 42-Jährigen aufgefunden werden. Da der 20-Jährige in Folge des Reizgaseinsatzes ebenfalls unter Augenreizungen litt, wurde er zunächst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Danach kam er für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.