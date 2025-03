Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0560

Gestern Nachmittag kam es in Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Junge verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Auto gegen 16:30 Uhr die Wrangelstraße vom Mariannenplatz kommend in Richtung Audre-Lorde-Straße. Als sie an einem auf der Gegenfahrbahn in zweiter Reihe stehenden Lieferwagen vorbeifuhr, trat unvermittelt ein sechsjähriger Junge hinter diesem hervor. Die Fahrerin des Pkw konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an, das am Bein verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).