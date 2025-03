13-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0559

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle der Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Arleen KAISER. Das Mädchen meldete sich gestern gegen 17.15 Uhr zuletzt vom Bahnsteig der S-Bahnlinie 7 am Bahnhof Lichtenberg bei seiner Mutter. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 13-Jährigen unbekannt.

wirkt wie ca. 13-14 Jahre alt

174 cm groß

lange blonde Haare

schwarze Jogging –bzw. Stoffhose mit weißen “Hello Kitty” Emblemen bedruckt

weiße “Nike” Sneaker

mitgeführter Rucksack: blau in Din A4 Größe

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat das Mädchen seit gestern Nachmittag gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.