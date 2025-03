Beim Wenden mit Motorrad kollidiert

Nr. 0558

In Grunewald ereignete sich gestern Abend ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge war ein 47-jähriger Mann gegen 20:40 Uhr mit seinem Auto auf der Hubertusallee aus Richtung Rathenauplatz kommend in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er sich dazu entschloss, sein Fahrzeug zu wenden. Beim Wenden seines Wagens übersah er einen von hinten kommenden 33-jährigen Mann, der die Hubertusallee mit einem Motorrad ebenfalls Richtung Bismarckplatz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrfähig. Neben den Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung, die den 47-Jährigen betreffen, leitete die den Unfall aufnehmende Funkwagenbesatzung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 33-Jährigen ein. Der Grund: das Motorrad war abgemeldet und noch nicht wieder zugelassen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.