Im Bus rassistisch beleidigt

Nr. 0557

Gestern Nachmittag zeigte ein Mann eine rassistische Beleidigung in Schöneberg an. Nach ersten Erkenntnissen sei der 24-Jährige gegen 15:20 Uhr in einem Bus der Linie 246 in Fahrtrichtung U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz unterwegs gewesen. Dabei habe er im Mittelteil des Busses gestanden und Musik gehört. An der Haltestelle Domnauer Straße sei ein unbekannter Mann hinzugestiegen. Durch die Musik habe der 24-Jährige zunächst nicht gemerkt, dass der Unbekannte versucht habe, sich an ihm vorbeizudrängeln, wobei es zu einer Berührung der beiden Personen gekommen sein soll. Als der 24-Jährige in der Folge seine Kopfhörer abnahm, habe der Unbekannte unvermittelt begonnen, ihn rassistisch zu beleidigen. An der Haltestelle S-Bahnhof Priesterweg stiegen sowohl der Tatverdächtige als auch der 24-Jährige im Beisein weiterer Zeugen aus. Als der 24-Jährige versuchte, dem Tatverdächtigen gegenüber die Situation im Bus zu entschuldigen, habe dieser erneut begonnen, ihn mit Beleidigungen zu überziehen. Anschließend verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.