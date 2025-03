Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0555

Gestern Mittag kam es in Marzahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 57-Jähriger mit einem Lieferwagen gegen 13:10 Uhr in der Pekrunstraße rückwärts. Dabei übersah er offenbar eine 82-jährige Fußgängerin hinter dem Fahrzeug, die er anfuhr. Die Seniorin stürzte zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde sowie eine Fraktur an einem Arm. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (City).