Angriff auf Schulhof

Nr. 0554

Auf dem Schulhof eines Oberstufenzentrums in Britz haben gestern Mittag mehrere Jugendliche vier junge Männer angegriffen. Gegen 13:30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 48 zu der Bildungseinrichtung in der Haarlemer Straße gerufen. Dem bisherigen Ermittlungsstand, Zeugenangaben und Aussagen von Beteiligten zufolge seien neun Personen an der Schule erschienen und hätten unvermittelt angefangen, mit Fäusten auf zwei Brüderpaare im Alter von 18 bis 21 Jahren einzuschlagen. Anschließend sollen sie Pfefferspray gegen die vier eingesetzt haben und dann vom Ort geflüchtet sein. Hintergrund sollen Streitigkeiten aus der Vergangenheit sein. Als die Einsatzkräfte an der Schule eintrafen, fielen ihnen im Nahbereich vier flüchtende Jugendliche auf, die auf direkte Ansprache nicht reagierten und davonrannten. Die Beamten nahmen drei der Jugendlichen, allesamt 16 Jahre alt, kurz darauf unweit vom Oberstufenzentrum entfernt als Tatverdächtige fest. Bei einem von ihnen fanden sie eine Sturmhaube und ein Paar Quarzsandhandschuhe, die sie als mutmaßliche Tat- und Beweismittel beschlagnahmten. Die Polizisten übergaben die drei Jugendlichen nach Sensibilisierungs- und Präventionsgesprächen an deren Eltern. Alle Angegriffenen mussten wegen Augenreizungen und Kopfschmerzen von hinzugerufenen Rettungskräften behandelt werden – die beiden 21- und 19-jährigen Brüder am Ort, die 18- und 21-jährigen Brüder im Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.