Seniorin an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben

Nr. 0553

An den Folgen eines Verkehrsunfalls verstarb gestern Nachmittag eine Fußgängerin in einem Krankenhaus. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war die 80-Jährige zu Fuß am Freitagabend, den 24. Januar 2025, in Lichtenberg unterwegs gewesen. Kurz nach 18 Uhr soll die Seniorin bei Grün die Rüdigerstraße in Richtung Fanningerstraße überquert haben, als ein 74-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen von der Atzpodienstraße in die Rüdigerstraße die Frau übersah und sie anfuhr. Dabei erlitt sie Verletzungen am Kopf, am Rücken und an einem Bein. Nach medizinischer Erstversorgung brachten alarmierte Rettungskräfte die Verletzte zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und sein 13-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).