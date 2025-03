Streit auf dem U-Bahnhof eskaliert – Unbekannter verletzt zwei Männer mit einem Messer

Reinickendorf/Mitte

Nr. 0551

In Reinickendorf fügte gestern Nachmittag ein Unbekannter zwei Männern nach einem Streit Schnittverletzungen zu. Gegen 17 Uhr sollen sich drei Männer auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Kurt-Schumacher-Platz befunden haben. Als die drei Freunde gemeinsam Alkohol konsumiert haben sollen, habe sich ein unbekannter Mann von ihnen gestört gefühlt. Nach Angaben eines Zeugen hat der Unbekannte im Zuge des darauffolgenden Streitgesprächs ein Messer gezogen und gegen zwei von ihnen eingesetzt. Dabei erlitten die beiden Männer im Alter von 43 und 22 Jahren je eine Schnittverletzung – der Ältere am Oberarm und der Jüngere hinter dem Ohr. Das Sicherheitspersonal der BVG wurde später auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Leopoldplatz auf die Verletzten aufmerksam und alarmierte Rettungskräfte sowie die Polizei. Während der 22-Jährige ambulant am Bahnsteig medizinisch behandelt wurde, kam der 43-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Namhaftmachung des bislang unbekannten Täters, übernahm ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).