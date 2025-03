Jugendlichen getreten und homophob beleidigt – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0550

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei bislang unbekannten Männern, die am 25. März 2024 gegen 23:30 Uhr in Prenzlauer Berg zwei Personen angegriffen haben. Zuerst traten sie einen bislang Unbekannten, der im Begriff war, am U-Bahnhof Eberswalder Straße in die U-Bahn zu steigen, gegen die Schulter. Darauf folgte ein Angriff auf einen 17-Jährigen, den das Duo zudem homophob beleidigt haben soll. Nach Verlagerung des Geschehens an den U-Bahnhof Schönhauser Allee griff einer der Tatverdächtigen den 17-Jährigen Geschädigten erneut mit Tritten an, wodurch der Jugendliche zurück in die U-Bahn taumelte.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

circa 1,75 bis 1,80 m groß

circa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke bis hagere Statur

kurze schwarze Haare, Side Cut, Dreitagebart

circa 1,78 m groß

circa 20 bis 30 Jahre alt

untersetzte Statur

hellere kurze Haare

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Abgebildeten machen?

Wer hat die Täter vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Insbesondere wird der bislang unbekannte junge Mann, der am U-Bahnhof Eberswalder Straße getreten wurde, gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535@polizei.berlin.de, über die Internetwache Berlin sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.