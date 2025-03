Verletzter nach Abbiegeunfall

Nr. 0549

Heute Vormittag erlitt ein Mann Verletzungen durch einen Verkehrsunfall in Steglitz. Laut Zeugenaussagen sei ein 82-Jähriger gegen 9:45 Uhr mit seinem Auto auf der Düppelstraße in Richtung Feuerbachstraße gefahren und habe nach links in die Dünther Straße einbiegen wollen. Zeitgleich fuhr ihm ein 76-jähriger Motorrollerfahrer auf der Düppelstraße entgegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Unfall und anschließendem Sturz des Jüngeren, wodurch er Verletzungen an Bein und Rumpf erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) ermittelt.